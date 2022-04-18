Ukrayna, AB’ye üyelik için gerekli anketi teslim etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Maasikas ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev ziyareti sırasında AB üyeliğine başvuru anketini kendisine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün, devletimizin AB'ye üye olma yolundaki aşamalarından ve halkımızın ilerlediği ve uğruna mücadele ettiği arzularından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ülkesinin AB'ye ilerlemesinin, Avrupa değerlerine sahip birçok Ukraynalının hayatını kaybettiği çok trajik bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Ancak, Ukrayna halkı Avrupa'nın bir parçası, AB'nin bir parçası olarak eşit temelde hissetmek hedefinde birleşiyor." sözlerine yer verdi.

Bunun önemli bir sinyal olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Destek alacağımıza ve aday üye olacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra, bir sonraki, son aşama başlayacak. Bu prosedürün önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğine ve bağımsızlık ve demokrasi yolunda ödedikleri bedel göz önüne alındığında halkımızın tarihi için olumlu olacağına kuvvetle inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Josep Borrell ve Matti Maasikas'a anketin sağlanmasındaki hızlı çalışmaları için teşekkür etti.