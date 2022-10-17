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Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:03

Ukrayna açıkladı: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü

AA
Ukrayna açıkladı: Kiev’e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Ukrayna, Rus güçlerinin bu sabah başkent Kiev'e gönderdikleri kamikaze insansız hava araçları saldırılarına 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"28 KAMİKAZE GÖNDERİLDİ"

Kliçko, bu sabah Kiev'e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti.

Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti.

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Ukrayna açıkladı: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü
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