Ukrayna barış planının detayları ortaya çıktı

Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için ABD'nin başlattığı barış müzakerelerinde yeni maddeler ortaya çıktı. The Washington Post'un aktardığına göre, anlaşma üzerinde hem Amerikan, hem Ukraynalı hem de Avrupalı yetkililer çalışıyor. Taslak anlaşma, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin ABD'nin denetimine geçmesini içeriyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya'nın ateşkes değil, barış üzerinde çalıştığını vurguladı.