Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500’den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'dan Cumhurbaşkanlığı Ofisi gece boyunca Kiev'de ve birçok Ukrayna şehrinde yaşanan çatışmaları ilie ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Ülke genelinde yaşanan çatışmalarda Ruslara ağır kayıplar verildiğini ve 3500'den fazla rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.