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Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:37

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy videoyla kutladı!

İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy videoyla kutladı!

Batı medyasında yer alan "Rusya, Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edecek" iddialarına tepki olarak "Birlik Günü" ilan eden Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıların ilk “Birlik Günü”nü kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede ilk kez kutlanan Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

"BİRLİK İÇİNDE EVİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü'müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Farklıyız, farklı yaşlarda, cinsiyetlerde, farklı şehirlerden, farklı dinlerdeniz. Hepimizi birleştiren hep beraber barış içinde mutlu yaşama isteği. Bunu hak ediyoruz çünkü Ukrayna'da kendi evimizdeyiz. Kimse Ukrayna'yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz. Mavi-sarı Birlik Günü kutlu olsun" İfadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkın Birlik Günü’nü kutladı | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Pazartesi günü, Rusya'nın ülkeye saldıracağı tarih olarak iddia edilen 16 Şubat'ı imzaladığı kararname ile Birlik Günü olarak ilan etmiş ve tüm Ukrayna genelinde kutlama çağrıları yapmıştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy videoyla kutladı!
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