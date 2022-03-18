Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den çarpıcı Rusya açıklaması: 90'lı yıllara geri dönecek
Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:36

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den çarpıcı Rusya açıklaması: 90'lı yıllara geri dönecek

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den çarpıcı Rusya açıklaması: 90’lı yıllara geri dönecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23'üncü gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ukrayna lideri, ülkesine saldıran Rusya'nın, Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri döneceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.

"RUSYA, 90'LI YILLARA GERİ DÖNECEK"

Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten zelenski, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.

"UKRAYNA, AB'NİN TAM ÜYESİ OLACAK"

Zelenski, "Ukrayna her şeyi yeniden inşa edecek ve Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak. Devletimizin temsilcileri bunun için 7 gün 24 saat çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ettiğini hatırlatan Zelenski, yeterli ve gelişmiş silahlara sahip olmamalarına rağmen ellerinden geldiğince Rus füzelerini vurduklarını, uçak ve helikopterlerini imha ettiklerini söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Zelenski, "Şüphesiz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bazı Batılı liderlere, Ukrayna'nın, binlerce insanımızın hayatını gerçekten kurtaracak gelişmiş silahlar almaması halinde bunun onlar için ahlaki bir yenilgi olacağını, prestijlerinin yok olacağını daha yüksek sesle hatırlatalım." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den çarpıcı Rusya açıklaması: 90'lı yıllara geri dönecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA