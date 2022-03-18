Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den çarpıcı Rusya açıklaması: 90’lı yıllara geri dönecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.
"RUSYA, 90'LI YILLARA GERİ DÖNECEK"
Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten zelenski, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.
"UKRAYNA, AB'NİN TAM ÜYESİ OLACAK"
Zelenski, "Ukrayna her şeyi yeniden inşa edecek ve Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak. Devletimizin temsilcileri bunun için 7 gün 24 saat çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Zelenski, "Şüphesiz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bazı Batılı liderlere, Ukrayna'nın, binlerce insanımızın hayatını gerçekten kurtaracak gelişmiş silahlar almaması halinde bunun onlar için ahlaki bir yenilgi olacağını, prestijlerinin yok olacağını daha yüksek sesle hatırlatalım." diye konuştu.