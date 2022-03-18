Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den çarpıcı Rusya açıklaması: 90’lı yıllara geri dönecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.

"RUSYA, 90'LI YILLARA GERİ DÖNECEK"

Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten zelenski, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.