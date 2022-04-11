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Giriş Tarihi: 11.4.2022 15:08

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den yardım istedi: Bağımsızlığımız için önemli

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore’den yardım istedi: Bağımsızlığımız için önemli

Savaşın başladığı ilk günden beri Ukrayna lideri Zelenskiy uluslararası alanda devletlerden yardım istedi. Zelenskiy son olarak Güney Kore'den silah talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti. Güney Kore parlamento oturumuna video mesaj gönderen Zelenskiy, Güney Kore'nin Rusya'dan gelen füzeleri engelleyebilecek tank, gemi gibi teçhizatının olduğunu belirterek Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını istedi.

"SALDIRILARA KARŞI KOYMAYA YARDIMCI OLACAK"

Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahları elde ettiğinde sadece sivillerin hayatını kurtarmakla kalmayacak. Bu silahlar bir ulusu ayakta tutma fırsatı sunacak ve Rusya'nın saldırılarına karşı koyulmasına yardımcı olacak." dedi.

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞI ENGELLENİYOR"

Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy, yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etti. Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın bağımsızlığının, kültürünün, dilinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı ülkelerle hareket ederek Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den yardım istedi: Bağımsızlığımız için önemli
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