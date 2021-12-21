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Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:57

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın önleyici önlemler alması gerek

DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya’nın önleyici önlemler alması gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Litvanya ve Polonya ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya değerlendirmesinde bulunarak, "Rusya’nın gerilimi artırmasını önlemek için uluslararası toplum halihazırda meydana gelen olaylara tepki göstermek yerine önleyici önlemler almalıdır” sözlerine yer verdi.

Ukrayna, Litvanya ve Polonya liderlerinin üçlü görüşmesinde Rusya'nın askeri faaliyetleri başta olmak üzere Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizi de ele alındı.

"ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER ALMAK GEREK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın gerilimi artırması ve Avrupa'da güvenlik durumunun kötüleşmesini önlemek için uluslararası toplum, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizinde olduğu gibi halihazırda meydana gelen olaylara tepki vermek yerine önleyici adımlar atmalıdır. Bu nedenle bugün Litvanya ve Polonya'dan arkadaşlarımızla görüşüyoruz, çünkü bugün onların desteğine de ihtiyacımız olduğunu anlıyorlar" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın önleyici önlemler alması gerek
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