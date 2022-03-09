Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş açıklama! Rusya’ya sert sözler

Ukrayna içindeki bazı grupların Rusya'ya karşı savaşmaktan vazgeçtiğine yönelik bilgiler aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Son sözlerim bizim birliğimizle ilgili. Birlikteliğimiz bizim gücümüzdür. Ukrayna'da bazı grupların artık savaşmayacağına dair sinyaller alıyoruz. Kendi çıkarları için, kişisel çıkarları için çalışıyorlar. Bazı politikacıların Rusya ile temas kurmak için çabaladığı sinyalleri alıyoruz. Bazıları yeniden bölünme için çalışıyor. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Ne yaptığınızı biliyorum. Eğer bir girişim daha görürsem, savaş zamanlarında olması gerektiği gibi karşılığı hızlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Polonya ve kendilerine destek veren Batı ülkelerine teşekkür ederek, "Dünyanın nasıl tepki verdiğini zaten gördünüz" dedi.