Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den İslam alemine Türkçe mesaj!
Giriş Tarihi: 9.7.2022 16:56 Son Güncelleme: 9.7.2022 17:10

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den İslam alemine Türkçe mesaj!

İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den İslam alemine Türkçe mesaj!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kurban Bayramı dolayısıyla İslam alemini kutladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Zelenskiy'nin, Türkçe olarak "Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun" dediği anlar dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı.

Zelenskiy'den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı | Video

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna'daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım'da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kırım Tatar halkına da seslendi. "Özellikle Kırım Tatar halkı bunu bekliyor ve inanıyorum ki özgür bir Kırım'da birbirimizi ağırlayacağımız bir yıl gelecek. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun." sözlerini kullanan Zelenskiy'nin ifadeleri dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den İslam alemine Türkçe mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA