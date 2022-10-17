Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ‘kamikaze’ detayı!

"DÜŞMAN BİZİ KIRAMAZ"

İHA'lardan birinin Kiev'de bir apartmana çarptığını aktaran Zelenskiy, "Düşman, şehirlerimizi vurabilir ama bizi kıramaz. İşgalciler, gelecek nesillerce adalete teslim edilecek ve kınanacak. Zafer bizimdir." ifadesine yer verdi.

Kiev'in Şevçenski bölgesindeki saldırılarda İHA'lardan birinin isabet ettiği apartmandan 18 kişi kurtarılırken, 2 kişi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonları devam ediyor.