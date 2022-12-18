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Giriş Tarihi: 18.12.2022 03:38

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ülkedeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ülkedeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ülkedeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
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