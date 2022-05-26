Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Arabuluculukta en başarılı ülke Türkiye oldu

Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu." ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.