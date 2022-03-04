Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin, Ukrayna’yı Suriye yapmak istiyor

Öte yandan Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, 3. tur müzakere toplantısının hafta sonu yapılabileceğini ifade etti. Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geldiği sırada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.