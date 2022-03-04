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Giriş Tarihi: 4.3.2022 19:24 Son Güncelleme: 4.3.2022 19:27

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin, Ukrayna’yı Suriye yapmak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı Suriye gibi iç savaşa sürüklemek istediğini belirterek, "Avrupa'daki Suriye olmayacağız" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı 9. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyaya flaş bir çağrıda bulundu.

Ajansların son dakika koduyla duyurduğu haberde Putin, diğer ülkelere normalleşme mesajı verdi ve "Kötü niyetimiz yok, durumu tırmandırmaya gerek yok, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Öte yandan Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, 3. tur müzakere toplantısının hafta sonu yapılabileceğini ifade etti. Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geldiği sırada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AVRUPA'DAKİ SURİYE OLMAYACAĞIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor. Avrupa'daki Suriye olmayacağız" dedi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor
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