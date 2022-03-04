Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin, Ukrayna’yı Suriye yapmak istiyor

Rusya Ukrayna savaşı 9. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyaya flaş bir çağrıda bulundu.
Ajansların son dakika koduyla duyurduğu haberde Putin, diğer ülkelere normalleşme mesajı verdi ve "Kötü niyetimiz yok, durumu tırmandırmaya gerek yok, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" dedi.
Öte yandan Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, 3. tur müzakere toplantısının hafta sonu yapılabileceğini ifade etti. Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geldiği sırada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.