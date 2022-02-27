Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan Rusya’ya gözdağı, Avrupa’ya ise sert tepki

"PUTİN'İ YENMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır. Daha fazla ilaç ve silaha ihtiyacımız var. Havadan havaya ve karadan havaya füzeye ihtiyacımız var. Rusya'nın amacı bir devlet olarak Ukrayna'yı ortadan kaldırmaktır. Biz yorulmadan savaşacağız. Bu Putin'in Ukrayna halkına açtığı bir savaştır. 80 yıl önce nazileri yendiğimiz gibi Putin'i yenmeyi de başaracağız.