Ukrayna elektrik krizine çare arıyor: Jeneratör satışlarında patlama yaşandı

"Tüm bölgelerde bundan önce olduğu gibi elektriği tutumlu kullanmak gerekiyor" diyen Zelenskiy, "Eğer bir kesinti yaşamıyorsanız bu, sorunun çözüldüğü anlamına gelmez" ifadelerini kullanarak, tasarruf çağrısında bulundu. Elektrik, su, internet, telefon bağlantılarındaki kesintiler nedeniyle ülke genelinde Yenilmezlik Noktaları kurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Ama ne yazık ki yerel yönetimlerin tüm şehirlerde iyi bir iş çıkarmadığını biliyorum. Özellikle Kiev'de çok sayıda şikayet var. Bu noktaların üzerinde hala çalışılması gerekiyor. Kievlilerin daha fazla korumaya ihtiyacı var. Bu akşam itibariyle şehirde 600 bin abonenin elektrik bağlantısı kesildi. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediye başkanından kaliteli işler bekliyorum" şeklinde konuştu.