Ukrayna, füzelerin düştüğü Polonya’daki bölgeye acil erişim talebi

Dün akşam saatlerinde Polonya topraklarına düşen füzeler dünyayı alarm durumuna geçirmesinin ardından Ukrayna, füzelerin düştüğü bölgeye acil erişim talep etti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Füzenin Polonya'ya düşüşü ile ilgili ortak soruşturmayı destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın Rusya'nın söz konusu füzelerden sorumlu olduğuna dair iddialarına yönelik "kanıtı" teslim etmeye hazır olduğunu aktardı.

ACİL ERİŞİM TALEBİ



Ortaklarımızdan bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğuna dair varılan sonuca ilişkin bilgileri beklediklerini açıklayan Danilov, Ukrayna'nın Devlet Sınır Hizmeti ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ekiplerinin patlama alanına acil erişimini talep ettiğini belirtti.

"KAZAYLA POLONYA TOPRAKLARINA DÜŞTÜ"



Batılı ülkeler, söz konusu füzelerin Rusya'nın dün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen füzeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.