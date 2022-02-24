Ukrayna için korkunç Avrupa için karanlık gün

Rusya'nın dün Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından tüm dünyadan tepki yağdı:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, "Rusya, Ukrayna'ya vahşi bir savaş başlattı. Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa'da savaş var" dedi. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bugün toplanacağı açıklandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor" diye konuştu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen
, "Rusya'nın AB'deki varlıklarını donduracağız" açıklamasını yaptı. AB liderleri de olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.
BİDEN YAPTIRIMLARI AÇIKLADI
ABD Başkanı Joe Biden
, Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını söyledi. Yeni yaptırımları açıklayan Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacaklarını bildirdi. Rus ordusunun finansmana erişimini engelleyeceklerini belirten Biden, Moskova'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceklerini aktardı. Ayrıca yaptırım uygulanan Rus elitleri ve aile üyeleri listesine yeni isimler ekleneceğini kaydetti. Biden, yaptırımlar arasında Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi.
İngiltere Başbakan Boris Johnson
, ülkesinin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi. Gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarının dondurulacağını kaydeden Johnson, ancak VTB Bank'ın 'derhal' tüm varlıklarının dondurulacağına dikkati çekti. Johnson, havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.
Çin, Rusya krizinin, Tayvan sorunu ile benzerliğinin bulunmadığını savundu.
İspanya
, İtalya, İsrail, Yunanistan, İsviçre ve Avustralya, Rusya'yı sert bir dille kınadı.