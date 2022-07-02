Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen

"NASAMS'IN YANI SIRA TOPÇU MÜHİMMATI VE RADARLARI DA İÇERİYOR"

Ukrayna için açıklanan NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için ABD ve ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu söyleyen Zelenski "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS'ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor" dedi.