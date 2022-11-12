Ukrayna ile Beyaz Saray’ı yakınlaştıran adım! Zelenskiy’nin beklediği oldu

Rusya Ukrayna savaşı, tüm dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Rusya'nın saldırılarına karşı AB ülkelerinin yanı sıra ABD de sık sık, Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulamıştı.

Ukrayna'ya olan yardımlarına ara vermeyen Batılı devletlerde son olarak ABD, beklenen gelişmeyi duyurdu. ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin her konuşmasında dile getirdiği hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı.