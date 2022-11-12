Ukrayna ile Beyaz Saray’ı yakınlaştıran adım! Zelenskiy’nin beklediği oldu

Rusya Ukrayna savaşı, tüm dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Rusya'nın saldırılarına karşı AB ülkelerinin yanı sıra ABD de sık sık, Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulamıştı.
Ukrayna'ya olan yardımlarına ara vermeyen Batılı devletlerde son olarak ABD, beklenen gelişmeyi duyurdu. ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin her konuşmasında dile getirdiği hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı.
BEYAZ SARAY'I KORUYAN SİSTEMLERLE AYNI
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan yeni askeri yardım paketinin 400 milyon dolar ve pakette dört Avenger Hava Savunma Sistemi olduğu belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'ndan gelen son dakika açıklamasına göre ABD yapımı 4 Avenger hava savunma sisteminin sivil alanlara koruyucu bir ağ oluşturması amacıyla Ukrayna'ya gönderildiği belirtildi.
ABD ordusunun envanterinden gerçekleştirilen bu sistemler, kısa menzilli hava savunma sistemleri olarak biliniyor.
Avenger hava savunma sistemi, Humvee aracına monte edilerek kullanılıyor. Avenger hava savunma sisteminde, kızılötesi kamera, optik görüş ve lazer telemetre de yer alırken 8 km'ye kadar da nişan alabilme özelliğine sahip olduğu biliniyor.
Bu yüksek kapasiteli hava savunma sistemlerininse Beyaz Saray'ı korumak için kullanılanlarla aynı olduğu biliniyor. Avenger hava sisteminin 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül saldırılarının ardından Pentagon'un savunulmasında kullanıldığı biliniyor.
İŞTE YARDIM PAKETİNİN AYRINTILARI
Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, geçtiğimiz günlerde Avenger sistemlerinin gönderilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Hava savunma sistemi Ukrayna'ya kritik altyapıyı koruma yeteneği sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin 400 milyon dolarlık paketinde yer alan askeri yardımlarsa şöyle:
-HAWK hava savunma sistemleri için füzeler
-4 Avenger Hava Savunma Sistemi
-192 Stinger füzesi
-Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat
-21 bin 155 mm top mermisi
-500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi