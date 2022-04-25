Ukrayna ile Japonya arasında ’faşizm’ gerilimi! Resmi hesaptan paylaşılan video iki ülkeyi birbirine düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı tüm barış çağrılarına rağmen 61. gününde. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım ise Ukrayna ve Japonya arasında kriz yarattı.
RESMİ HESAPTAN YAYINLANDI
Ukrayna'ya ait resmi bir Twitter hesabından, Japonya İmparatoru Hirohito'nun da dahil olduğu Adolf Hitler ile Benito Mussolini'nin 'faşizim yenilgisini' anlattığı bir video yayınlandı.
DİPLOMATİK PROBLEMLER
Faşist ülkelerin yenildiğinin belirtiliği videoda Japonya'nın da yer alması hem diplomatik olarak hem de sanal alemde ciddi problemlere neden oldu.
SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ DESTEK
Savaş başladığından beri Japonya ile Ukrayna ilişkileri oldukça iyi. Japonya, Rusya'ya karşı alınan yaptırım politikasına dahil oldu ve Ukrayna'ya askeri ekipman gönderdi. Bunun yanı sıra ülke, şaşırtıcı bir şekilde kapılarıını mültecilere de açtı.
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video