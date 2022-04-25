Ukrayna ile Japonya arasında ’faşizm’ gerilimi! Resmi hesaptan paylaşılan video iki ülkeyi birbirine düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı tüm barış çağrılarına rağmen 61. gününde. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım ise Ukrayna ve Japonya arasında kriz yarattı.

RESMİ HESAPTAN YAYINLANDI

Ukrayna'ya ait resmi bir Twitter hesabından, Japonya İmparatoru Hirohito'nun da dahil olduğu Adolf Hitler ile Benito Mussolini'nin 'faşizim yenilgisini' anlattığı bir video yayınlandı.