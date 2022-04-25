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Giriş Tarihi: 25.4.2022 09:03 Son Güncelleme: 25.4.2022 09:28

Ukrayna ile Japonya arasında 'faşizm' gerilimi! Resmi hesaptan paylaşılan video iki ülkeyi birbirine düşürdü

Ukrayna ile Japonya arasında ’faşizm’ gerilimi! Resmi hesaptan paylaşılan video iki ülkeyi birbirine düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı 61. günde devam ederken, Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir video Japonya ve Ukrayna arasında kriz yarattı. Faşist liderlerin yıkıldığını anlatan videoda Japon İmparatoru Hirohito'nun da yer alması Japonya'yı kızdırdı. Videonun iki ülke arasında kriz yaşatmasının ardından yanlış tweet attığını açıklayan Ukrayna, özür dileyerek gönderiyi silip doğru videoyu yayınladı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm barış çağrılarına rağmen 61. gününde. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım ise Ukrayna ve Japonya arasında kriz yarattı.

RESMİ HESAPTAN YAYINLANDI

Ukrayna'ya ait resmi bir Twitter hesabından, Japonya İmparatoru Hirohito'nun da dahil olduğu Adolf Hitler ile Benito Mussolini'nin 'faşizim yenilgisini' anlattığı bir video yayınlandı.

DİPLOMATİK PROBLEMLER

Faşist ülkelerin yenildiğinin belirtiliği videoda Japonya'nın da yer alması hem diplomatik olarak hem de sanal alemde ciddi problemlere neden oldu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Olayın büyümesinin ardından ise videoyu kaldıran Ukrayna resmi Twitter hesabı Hirohito'nun olmadığı yeni bir video paylaşarak, "Japonya'nın dost vatandaşlarını kırma niyetimiz yoktu. Yapılan hata için Japonya'dan özür diliyoruz" sözlerine yer verdi.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ DESTEK

Savaş başladığından beri Japonya ile Ukrayna ilişkileri oldukça iyi. Japonya, Rusya'ya karşı alınan yaptırım politikasına dahil oldu ve Ukrayna'ya askeri ekipman gönderdi. Bunun yanı sıra ülke, şaşırtıcı bir şekilde kapılarıını mültecilere de açtı.

Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video

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Ukrayna ile Japonya arasında 'faşizm' gerilimi! Resmi hesaptan paylaşılan video iki ülkeyi birbirine düşürdü
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