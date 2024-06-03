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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Ukrayna ilk kez ABD’nin silahlarıyla Rusya’yı vurdu

Ukrayna ilk kez ABD’nin silahlarıyla Rusya’yı vurdu
Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir aşama yaşanıyor. ABD geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Rus topraklarında silahlarını kullanabileceği yönünde bir onay vermişti. Rus medyası ABD yapımı HIMARS'ların ilk kez Rusya'ya yapılan saldırılarda kullanıldığını bildirdi. ABD'nin ardından Almanya ve Fransa da Ukrayna'ya silah onayı verdi. Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Berlin tarafından verilen Patriot uçaksavar füze sistemlerini Rusya toprakları üzerinde kullanabileceğini söyledi. BBC'ye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev'e Storm seyir füzelerini kullanma yetkisi verdi.
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Ukrayna ilk kez ABD’nin silahlarıyla Rusya’yı vurdu
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