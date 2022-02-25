Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu!

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde devam ediyor. Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna krizi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattığını duyurmasıyla resmen savaşa dönüştü. Rus ordusu, havadan ve karadan Ukrayna kentlerini vurmaya devam ederken her iki tarafta ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'da askerlerin yanı sıra siviller de büyük kayıplar yaşarken, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukraynalıların yaşadığı korku da had safhaya ulaşmış durumda.
Dünya gözünü Rusya Ukrayna savaşına dikmişken Putin'in dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmada yer alan ifadeler, büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin perde arkasında yatan nedenlerini, yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında açıklayan Putin, ABD'ye ve NATO'ya yönelik sert ifadeler kullandı.
"BASKI VE ŞANTAJLA KARŞILAŞTIK"
Konuşmasına, başlatılan ve devam eden tüm operasyonların, Rusya'nın güvenliğini sağlama çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek başlayan Putin, bunun nedeninin Batılı güçlerin yıllardır Rusya'ya yönelik tehditlerinin olduğunu savundu.
Putin, "Bu meselede bize kaygı ve endişe veren, Batılı sorumsuz siyasetçilerin ülkemize karşı yıldan yıla, adım adım, kaba ve umarsızca yarattığı temel tehditlerdir. NATO blokunun doğuya genişlemesini, askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasını kastediyorum. Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeleriyle, Avrupa'da eşit ve bölünmez bir güvenliğin ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen tekliflerimize sahtekarlık ve yalanla geri dönüldü ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık. Tüm bu süreç boyunca ise Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün karşı çıkmalarımıza ve kaygılarımıza rağmen durmadan genişledi ve sınırlarımıza kadar geldi." ifadelerini kullandı.
"BATI YALNIZCA KENDİ ÇIKARLARINI UMURSUYOR"
ABD ve NATO'yu, küstah bir tutum benimsemekle suçlayan Putin, "Peki Batılı güçlerin kendisinin tek, yanılmaz olduğunu düşünen, attığı her adımın caiz olduğu iddiası taşıyan bu küstahça konuşma tarzı nereden geliyor? Bizim endişelerimizi ve tamamen yasal olan taleplerimizi göz ardı eden bu aldırmaz tutum nereden geliyor?" sözlerinin ardından "Onlara (ABD ve NATO) avantajlı görünen her şey, en eksiksiz hakikat olarak servis ediliyor, ne pahasına olursa olsun, en kaba yoldan ve her türlü yöntemle bastırılıyor. Kabul etmeyenler dizleri üzerine çökertiliyor." yorumunda bulundu.
ABD ve NATO özelinde Batı'nın mutlak bir güç istediği olduğunu vurgulayan Putin, bu kuvvetlerin yalnızca ve yalnızca kendi çıkarlarına uygun davrandığını söyledi.
"HER ŞEY KOCA BİR YALANDI"
Putin, ABD ve NATO'ya, Irak, Libya, Suriye'deki hamleleri nedeniyle de topa tuttu. Putin, "Libya'ya karşı gayrimeşru askeri kuvvet kullanımı, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya meselesindeki bütün kararlarının çarpıtılması, devletin tamamen yıkılmasına, devasa bir uluslararası terörizm odağının ortaya çıkmasına, ülkenin bir insani felakete gömülmesine, halen durmayan uzun yıllara yayılan bir iç savaşın uçurumuna düşmesine yol açtı. Sadece Libya'da değil bütün bir bölgede yüz binlerce, milyonlarca insanın mahkûm edildiği bu trajedi, Kuzey Afrika'dan ve Yakın Doğu'dan Avrupa'ya kitlesel bir göçmen akışını doğurdu." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Irak politikasını da eleştiren Putin, şu ifadeleri kullandı: "Ancak işgal serisinde en kritik yer ise kuşkusuz Irak'ın hiçbir haklı neden olmaksızın işgal edilmesi. Bahane olarak da ABD istihbaratının elinde Irak'ta kitle imha silahları olduğuna dair güvenilir belgeler olduğu iddiasıydı. Buna kanıt olarak ABD Dışişleri Bakanı, bütün dünyanın gözlerinin önünde içinde beyaz bir toz bulunan test tüpünü salladı ve herkesi, bunun Irak'ta hazırlanan kitle imha silahı olduğuna ikna etti. Sonra bunun bir illüzyon, bir blöf olduğu ortaya çıktı. Irak'ta kimyasal silah filan yoktu. Bir devletin en yüksek seviyesinde, BM kürsüsünden yalan söylendi."
"BU APAÇIK İKİYÜZLÜLÜK"
ABD ve NATO'nun Rusya'yı ve tüm dünyayı aldattığını söyleyen Putin, "Onlar hepimizi aldattı. Amiyane tabirle, düpedüz kafa buldular. Evet, siyasetin kirli bir iş olduğunu sık sık duyarız. Ancak bu kadar da olamaz. Böyle bir düzenbazlık, sadece uluslararası ilişkiler ilkeleriyle değil, her şeyden önce evrensel etik ve ahlak ilkeleriyle de çelişiyor. Burada adalet ve hukuk nerede? Bunlar yalnızca sadece yalan ve ikiyüzlülük." sözleriyle dünyanın gündemine oturdu.
NATO'nun Ukrayna topraklarında başlattığı iş birliğinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Putin, bu hareketlerin ABD ve müttefikleri için Rusya'yı çevreleme siyaseti olduğunu söyledi.
"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTILAR"
Putin, "Ülkemiz içinse neticede hayat ve ölüm meselesidir, halk olarak tarihi geleceğimiz meselesidir. Ve bu bir abartı değildir; olan budur. Bu, sadece menfaatlerimize değil, devletimizin varlığına, onun egemenliğine yönelik bir tehdittir. Bu, defalarca sözünü ettiğimiz kırmızı çizginin ta kendisidir. Onlar bunu aştılar. NATO'nun önde gelen üyeleri, kendi hedeflerine erişmek için, Ukrayna'daki aşırı milliyetçileri ve neo-nazileri her şekilde destekliyorlar. Olayların gidişatı ve ele geçirilen istihbaratın analizi, Rusya'nın bu güçlerle çatışmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir zaman meselesi; bunlar hazırlanıyorlar, uygun saati bekliyorlar. Bunu yapmalarına imkân vermeyeceğiz." sözleriyle Ukrayna işgalinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurguladı.