Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu!

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde devam ediyor. Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna krizi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattığını duyurmasıyla resmen savaşa dönüştü. Rus ordusu, havadan ve karadan Ukrayna kentlerini vurmaya devam ederken her iki tarafta ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'da askerlerin yanı sıra siviller de büyük kayıplar yaşarken, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukraynalıların yaşadığı korku da had safhaya ulaşmış durumda.

Dünya gözünü Rusya Ukrayna savaşına dikmişken Putin'in dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmada yer alan ifadeler, büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin perde arkasında yatan nedenlerini, yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında açıklayan Putin, ABD'ye ve NATO'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

"BASKI VE ŞANTAJLA KARŞILAŞTIK"

Konuşmasına, başlatılan ve devam eden tüm operasyonların, Rusya'nın güvenliğini sağlama çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek başlayan Putin, bunun nedeninin Batılı güçlerin yıllardır Rusya'ya yönelik tehditlerinin olduğunu savundu.