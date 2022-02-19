Ukrayna kanalında büyük kavga! Rusya yanlısı isim canlı yayında tekme tokat dövüldü!

Rusya ile Ukrayna arasında artan savaş gerilimi, bu kez bir televizyon programında kendini gösterdi. Ukrayna krizinde her an gerçek bir işgal atağında bulunması beklenen Rusya uluslararası çapta tepki toplarken sosyal medya, bu gerilim nedeniyle yaşanan bir kavganın görüntüleriyle çalkalanıyor.