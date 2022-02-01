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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Ukrayna krizinde gözler ABD’de

Ukrayna krizinde gözler ABD’de
ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Rütbeli Üye Jim Risch, Kongre'nin, Rusya'ya karşı geniş kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yaptırımların içeriğine dair açıklama yapan iki senatör, Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasının söz konusu olabileceğini ve Rusya'nın petrol üretiminin hedef alınabileceğini kaydetti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.
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Ukrayna krizinde gözler ABD’de
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