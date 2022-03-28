Ukrayna: Lutsk’u vuran füze Belarus’tan fırlatıldı

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.