Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna: Lutsk'u vuran füze Belarus'tan fırlatıldı
Giriş Tarihi: 28.3.2022 04:11

Ukrayna: Lutsk'u vuran füze Belarus'tan fırlatıldı

AA
Ukrayna: Lutsk’u vuran füze Belarus’tan fırlatıldı

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna: Lutsk'u vuran füze Belarus'tan fırlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA