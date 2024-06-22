Ukrayna mahkûmları askere almaya başladı

Rusya'nın artan saldırıları karşısında Ukrayna, ordusunu güçlendirmek için hapishanelere başvuruyor. Euronews'ün haberine göre Ukrayna ordusu, devam eden Rusya saldırıları karşısında silahlı kuvvetlerine yeni askerler bulmak amacıyla mahkûmları askere almaya başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin mahkum bu karar kapsamında başvuru yaptı. Askerlik görevlerini kararlaştırılan süre sonuna kadar yerine getirmeleri koşuluyla, savaş sona erdiğinde mahkumlara şartlı tahliye hakkı tanınacak. Benzer uygulama Rusya'da da var.