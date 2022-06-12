Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna: Mühimmatımız bitti
Giriş Tarihi: 12.6.2022

Ukrayna: Mühimmatımız bitti

Ukrayna: Mühimmatımız bitti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar devam ederken Ukraynalı yetkililer savaşın seyrine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. The Guardian gazetesine konuşan Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, Ukrayna'nın cephede kaybettiğini itiraf etti. Ülkesinin Batı'dan gelen silahlara bağımlı olduğuna dikkat çeken Skibitsky, mühimmatlarının tükenme noktasında olduğunu vurguladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezin imha edildiğini bildirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna: Mühimmatımız bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA