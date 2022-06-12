Ukrayna: Mühimmatımız bitti

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar devam ederken Ukraynalı yetkililer savaşın seyrine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. The Guardian gazetesine konuşan Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, Ukrayna'nın cephede kaybettiğini itiraf etti. Ülkesinin Batı'dan gelen silahlara bağımlı olduğuna dikkat çeken Skibitsky, mühimmatlarının tükenme noktasında olduğunu vurguladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezin imha edildiğini bildirdi.