Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'ya karşı taarruz için 8 tugay oluşturulduğunu bildirdi.

Klimenko, Interfax-Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni tugayların oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Klimenko, tugayları silahlarla donattıklarını belirterek, "Ek ekipleri oluşturma planımız var, çünkü buna talep var ve kapasitemiz yeterli." ifadesini kullandı.