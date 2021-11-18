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Giriş Tarihi: 18.11.2021 21:18 Son Güncelleme: 18.11.2021 21:25

Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ KONULARINI TEMEL ALIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

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Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı
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