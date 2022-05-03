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Giriş Tarihi: 3.5.2022 16:55

Ukrayna Parlamentosu'ndan, Rus yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasına onay

AA
Ukrayna Parlamentosu’ndan, Rus yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasına onay

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, taraflardan yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Ukrayna parlamentpsu 'Rus yanlısı tutum' temelindeki siyasi parti faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu, ülkedeki siyasi partilerin faaliyetlerinin "Rus yanlısı tutum" temelinde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Ukraynalı Milletvekili Yaroslav Jelezniyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün parlamentoda yapılan oylama ile ülkede Rus yanlısı siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladıklarını duyurdu.

330 EVET OYU

Jelezniyak, söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesi için 450 milletvekilinden 330'unun evet oyu kullandığını bildirdi. Parlamentodan yapılan açıklamada ise yasa tasarısının "iş birlikçiler özelliği taşıyan" ve "ulusal kimliği ikame etmeyi" amaçlayan siyasi partilerin yasaklanması için gerekçeler listesini genişlettiği aktarıldı.

EL KONULACAK

Açıklamada, ayrıca mahkeme kararıyla faaliyetlerine son verilen söz konusu partilerin parlamentoda feshedileceği ve mal varlıklarına el konulacağı belirtildi.

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Ukrayna Parlamentosu'ndan, Rus yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasına onay
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