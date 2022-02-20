Ukrayna- Rusya arasında ‘Savaşın eli kulağında’





Şimdiye kadar 5 bin sivil Rusya tarafına geçerken çatışmaların devam etmesi durumunda 700 bin kişinin tahliyesi için planlar yapıldığı ifade edildi.

(AGİT) sınır hattında 190 bin Rus askerinin konuşlandırıldığını duyurdu. Bunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük askeri hareketlilik olduğunu söyledi. Rusya, Belarus-Ukrayna sınırına da askeri yığınağını artırdı.