Ukrayna: Rusya, AVM’yi vurdu en az 10 sivil hayatını kaybetti

G7 ve NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yapılan saldırı haberleri arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kremençuk'ta alışveriş merkezine roketli saldırı düzenlediğini duyurdu. Olay yerinden görüntüler paylaşan Zelenski, "İşgalciler, binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı" dedi. Ukraynalı yetkililer onlarca kişinin ölmüş olabileceğini düşündüklerini aktardı.İlk belirlemelere göre ise 10 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Zelenski açıklamasında, "Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor" dedi.