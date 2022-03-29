Ukrayna- Rusya Savaşı masaya yatırıldı!

Bazı bilim insanlarının da çevrim içi olarak katıldığı etkinlik, TÜBA Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.Programda, "Ukrayna-Rusya Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler, Savaşın Boyutu ve Olası Gelecek Etkileri" masaya yatırılırken, "Türkiye" özelinde, "bölgesel" bağlamda ve "küresel" boyuttaki etkileri bilimsel bakış açısı ile teorik ve pratik yönlerden değerlendirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda başka bölgelerde halen yürüyen örtülü mücadelelerin patlama noktasına geldiğini görüyoruz.Barışın bölgeye acil olarak gelmesini istiyoruz. Dünya akademileri birlik, beraberlik görüntüsü verebildi. TÜBA olarak objektif yansız bir şekilde barışın gelmesi için kendi bildirimizi destekleyerek değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Şeker, bilim insanlarının katılımıyla sağlıklı zeminde, farklı görüşler eşliğinde sürecin bir analizinin yapılmasını önemsediğini belirterek, "Bölgenin güç dengeleri açısından ortaya çıkan tablonun geçmiş kodları, 'geliyorum' diyen işgal sürecinin önlenebilirliği ve önlenememesinin nedenleri gibi birçok başlığı içerecek tartışmalar yapıldı" diye konuştu.

KUTU: Yüz yüze ve aynı zamanda online erişimin bir arada gerçekleştiği programda; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Üyeleri Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev (Asya Akademiler Birliği Bşkanı), Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. Ayşegül K. Çıtıpıtıoğlu, Prof. Dr. Ömer Çaha, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden (ASBÜ) Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Birol Akgün ve Dr. Giray Sadık, ODTÜ'den Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağrı Erhan, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden (HBV) Prof. Dr. Fırat Purtaş, Bilkent Üniversitesi'nden Genç Akademi Üyeleri Doç. Dr. İhsan Efe Tokdemir, Doç. Dr. Hamid Akın Ünver, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, Koç Üniversitesi'nden TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Özlük, Marmara Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin Mercan, AYBÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Merve Yeşiltaş, İstinye Üniversitesi'nden TÜBA Genç Akademi Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan Selçuk Üniversitesi Dr. Metin Çelik ve TÜBA Başkan Danışmanı Dr. Mürsel Doğrul yer aldı.