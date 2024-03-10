Ukrayna-Rusya savaşında 549 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki son durum ele alındı. BM Ortadoğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10 bin 703 sivilin ölümüne neden oldu. Bunların 549'u çocuk. 20 bin 146 kişi yaralandı. Sivillere ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Khiari ayrıca Rus güçlerin, savaşın sıçradığı Ukrayna'nın köy, kasaba ve şehirlerini neredeyse tamamen yok ettiğini kaydetti.