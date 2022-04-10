Ukrayna-Rusya savaşının korkunç yüzü! "Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.

"BİN 222 CESET BULUNDU"

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.