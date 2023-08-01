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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Ukrayna Savaşı Moskova’ya taşındı

Ukrayna Savaşı Moskova’ya taşındı
Rusya - Ukrayna Savaşı devam ederken şiddet yön değiştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, başkent Moskova önceki gece Ukrayna İHA'larının saldırısına uğradı. Açıklamada, saldırının engellendiği belirtildi. 30 Temmuz'da da aynı gökdelene İHA'larla saldırı girişiminde bulunulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise savaşın yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacağını bildirdi. Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus sivil nakliye gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu kaydetti.
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Ukrayna Savaşı Moskova’ya taşındı
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