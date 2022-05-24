Ukrayna Savaşı’nda 3 ay geride kaldı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, 3 aydır devam ediyor. Rus ordusu, son bir ayda özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bulunduğu araçları ve depoları hedef aldı. Rus ordusu, taarruzlarına devam etse de Ukrayna ordusunun direnişi karşısında çok büyük bir ilerleme sağlayamadı. BM'ye göre Ukrayna'dan 6 milyon 552 bin 971 kişi komşu ülkelere geçti. 24 Şubat'tan bu yana en az 3 bin 381 sivil yaşamını yitirdi, 3 bin 680 sivil yaralandı.