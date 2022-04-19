Ukrayna savaşında gözler artık doğuda

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 55'inci gün geride kalırken, günlerdir beklenen oldu ve Donbas savaşı başladı. Ukraynalı yetkililer "Rusya, Donbas'a saldırı başlattı" açıklamasını yaptı. Burası aslında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıya geçmesine neden olan bölge. Rus ayrılıkçılarının kontrolünde olan Luhansk ve Donetsk de burada bulunuyor.Avrupa basınına göre ise Rusya yönetimi, Donbas savaşını kazanıp bölgeyi Kırım gibi ilhak etmeyi hedefliyor. BBC'de yer alan detaylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta kontrolü 9 Mayıs'ta ele geçirmek istediği ileri sürüldü. Bu tarih, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı zafer ilan ettiği gün olduğu için Rusya açısından simgesel önemde. Donbas bölgesinin üçte ikisi halihazırda Ukrayna'nın elinde. Rusya, Donbas'ta daha fazla yeri ele geçirdiği takdirde, 2014 senesinde ilhak ettiği Kırım yarımadasına karadan bir koridor açmış olacak.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi. Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına verdiği röportajda Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini savunan Lavrov, nükleer silahın kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.Öte yandan Rusya birliklerinin 1 Mart'tan beri kuşatma altında tuttuğu Mariupol şehrinde, Ukrayna güçlerinin sığındığı Azovstal demirçelik fabrikasına yönelik saldırının başladığı bildirildi.Başkent Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin'de yaşanan çatışmalarda hurdaya dönen araçların oluşturduğu mezarlık SABAH tarafından görüntülendi. Sivillere ait araçlar boş bir arazide toplanırken, araç mezarlığı Kiev çevresinde yaşanan çatışmaların acı boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hasarlı araçların yanı sıra tahrip olmuş tank ve zırhlı araçlar da Irpin ve Buça'da boş bir araziye yığıldı. Diğer yandan çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin kimlik tespiti ve incelemesi devam ederken, Irpin ve Buça'da çok sayıda yeni mezar kazıldığı görüldü. Bugüne kadar 270 sivilin cansız bedeni incelenirken, Kiev'e yakın yerleşim yerlerinde toplam kaç sivilin öldürüldüğü henüz netlik kazanamadı. Kimlik tespiti ile adli incelemesi tamamlanan siviller Irpin ve Buça'da açılan yeni mezarlara defnediliyor.Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı için iptal etti. Griffiths, Twitter hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu. Martin Griffths, Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Griffiths, "Ufukta ateşkes yok ama Türkiye'deki müzakereler sürmeli" dedi. Griffiths, Ukrayna'daki çatışmalar için, "Şu anda ufukta bir ateşkes yok, belki birkaç hafta içinde gerçekleşebilir" dedi.