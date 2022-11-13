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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Ukrayna savaşında gözler şimdi Zaporijya’da

Ukrayna savaşında gözler şimdi Zaporijya’da
Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından bölgedeki kamu binalarına Ukrayna bayrakları asıldı. TürkRus. com sitesindeki detaylara göre, Herson'dan çekilmenin ardından çatışmalar Zaporijya'ya kayacak. Ukrayna ordusunun Herson yönünden kuvvetlerini cephenin Zaporijya tarafına aktaracağı bekleniyor. Ukrayna'nın Zaporijya'yı ve Rusların kontrolündeki nükleer santrali geri almaya odaklanacağı tahmin ediliyor. Alman savunma uzmanı Julian Röpke de Rusya- Ukrayna savaşında nihai noktanın Zaporijya'daki çatışmaların sonucuna göre konulabileceğini savundu.
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Ukrayna savaşında gözler şimdi Zaporijya’da
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