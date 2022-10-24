Ukrayna Savaşı’nda kirli bomba tartışması

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 240'ıncı gün geride kalırken Rus birliklerinin Herson'dan çekildiği ileri sürüldü. Diğer taraftan Rusya ile Batı arasında "kirli bomba" atışması yaşanıyor. Rusya tarafı, Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığını ileri sürdü. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da "kirli bomba" fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirtti. ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları da Rusya'nın iddialarını reddetti.