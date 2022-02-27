Ukrayna Savunma Bakanı meydan okudu: Kiev’i 72 saatte ele geçireceğini söyleyenler nerede?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. gününe girdi. Bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı bilinirken bir yandan da müzakere çalışmaları sürüyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Rus heyetinin masaya oturmak üzere Belarus'a gittiği belirtilirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ambulanslar dahil her şeye saldırdığını hatırlattı. Müzakere için ise, Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik" dedi. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.