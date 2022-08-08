Ukraynalı üst düzey yetkilileri hedef alacaklardı! Rus suikast ekibi yakalandı

"Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.