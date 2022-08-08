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Giriş Tarihi: 8.8.2022 20:37 Son Güncelleme: 8.8.2022 20:44

Ukraynalı üst düzey yetkilileri hedef alacaklardı! Rus suikast ekibi yakalandı

İHA
Ukraynalı üst düzey yetkilileri hedef alacaklardı! Rus suikast ekibi yakalandı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibi yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine "özel askeri operasyon" talimatı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) flaş bir açıklama geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Savunma Bakanı ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey isimlere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını bildirdi.

"ÖLDÜRÜLMESİ PLANLANAN HER KİŞİ İÇİN 100 İLE 150 BİN DOLAR ÖDÜL VAAT EDİLDİ"

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada,

"Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

SUİKAST EKİBİ BELARUS'TAN GİRDİ

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı.

Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" denildi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

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Ukraynalı üst düzey yetkilileri hedef alacaklardı! Rus suikast ekibi yakalandı
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