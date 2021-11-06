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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Ukrayna: SİHA’ların sayısını artıracağız

Ukrayna: SİHA’ların sayısını artıracağız
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, yaptığı açıklamalarda Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bayraktar TB2'yi muharebe alanında ilk kez kullanarak Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmalarını doğrulayan Shaptala, "Onları kullandığımız doğru. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti" dedi. Bayraktar TB2 SİHA'ların sayısını artıracakları mesajını veren Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Ukrayna: SİHA’ların sayısını artıracağız
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