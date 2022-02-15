Ukrayna sınırında yeni gerilim! Rusya-Belarus tatbikatında balistik füzeler ateşlendi!

Hrenin, "(Tatbikat ile) kimseyi tehdit etmiyoruz, hiçbir devleti potansiyel düşman olarak görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birliklerinin katıldığı ortak tatbikatta, Rus ordusuna ait iki S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile Su-35, Su-30, Su-25 uçakları ve Mi-8 helikopterleri görev alıyor.