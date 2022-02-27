Ukrayna, sonuna kadar direniş dedi

Rusya
'nın işgali karşısında Batı tarafından yalnız bırakılan Ukrayna
teslim olmak yerine direnişe karar verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, dün sabah saatlerinde askeri kıyafetle halka seslenerek "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik. İddiaların aksine Kiev'deyiz. Ukrayna'yı kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Bize yardım etmek isteyen herkes Kiev'e gelsin" dedi. Zelenski, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı. Ukrayna lideri, ABD'nin "Ülkeni terk et" önerisini de reddetti.
SAVUNMAYA HALK DA KATILIYOR
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko
da bizzat sokakta çatışmalara katılıyor. Klitschko "Sabah itibarıyla Kiev'de hiç Rus askeri kalmadı" açıklamasını yaptı.
Ukrayna birlikleri ve halk da başkent Kiev'i Ruslara karşı sokak sokak savunmaya başladı. Gönüllüler kum torbaları ve ağaçlarla barikatlar kurarak Rus tanklarının geçişini engellemeye çalışıyor. Kiev sokaklarında sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu. Rus ordusu okul, köprü, otel ve apartman gibi sivil binaları hedef aldı.
RUSLARIN KARADENİZ PLANI
Karadeniz
kıyısındaki Mariupol liman bölgesi Rusların eline geçti.
Odessa
'yı gün boyunca bombardımana tutan Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan tüm bölgelerini işgal etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ukrayna, Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla askerin vurulduğunu, Rusların 3'ü çocuk 198 Ukraynalıyı öldürdüğünü, 33'ü çocuk bin 115 kişinin Rus saldırılarında yaralandığını duyurdu. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı. Pentagon ise Rusya'nın sınıra yığdığı askerlerin yarısının Ukrayna'nın içinde olduğunu öne sürdü.
SIĞINAKTA DOĞUM UMUDUN ADI MİA
Kiev'de sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı. Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı. Bebeğe Mia ismi verildi. Herson kenti Belediye Başkanı İhor Kolhayiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.
BAVULUNU KAPTI, 'TORUNUM İÇİN SAVAŞMAYA GELDİM' DİYEREK ORDUYA KATILDI
Ukrayna'da 80 yaşındaki bir adam torunları için savaşmak istediğini belirterek orduya katıldı. Yaşlı adamın fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ukrayna'nın eski 'First Lady'si Katerina Yuşçenko da fotoğrafı retweetledi. Ukraynalı yaşlı adamın bavulundan 2 tişört, bir çift ekstra pantolon, diş fırçası ve birkaç sandviç çıktı.