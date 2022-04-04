Ukrayna ‘soykırım’ Rusya ‘düzmece’ diyor

Rusya'nın başkent Kiev'den çekilmesinin ardından başlayan 'savaş suçu' tartışması büyüyor. Rus birliklerinin çekildiği Buça'daki sivil katliam görüntülerinin yankıları sürüyor. Ukrayna, ABD ve Avrupalı devletlere göre Rusya bölgede 'savaş suçları' işledi. Rusya tarafı ısrarla görüntülerin düzmece olduğunu savunuyor.Ukrayna yönetimi "Buça'daki cinayetler kasıtlı bir katliam" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde "soykırım" yaptığını iddia etti. Amerikan CBS televizyonuna çevirmen aracılığıyla konuşan Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'ya boyun eğmek istemediğini, bu yüzden yok edilmeye çalışıldığını belirtti. Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı. Bu cesetlerin 300'ünün Buça'da olduğu ileri sürüldü. Avrupa medyasına göre Buça'da toplu mezarlar da var. Örneğin bir toplu mezarda 57 ceset bulundu. DIŞ HABERLERRUSYA, Buça'daki görüntülerin komplo olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Buça'daki görüntülerin "kurgulanmış" olduğunu ve Batı ile Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, katliam iddialarını "kategorik olarak" reddettiklerini duyurdu. Peskov, ülkesine yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Peskov, BMGK'ya yaptıkları görüşme teklifinin engellendiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Buça'da sivillerin öldürüldüğüne dair ortaya atılan iddiaların barış müzakerelerini sekteye uğratmaya yönelik provokasyon olduğunu belirtti. Rusya, Buça'daki ceset görüntülerinde örneğin yerde kan bulunmamasını kurgu iddiasına dayanak yapıyor. Bu kişilerin Ukrayna bölgesel savunma birimleri tarafından öldürdüğü iddiası da dile getiriliyor. Rusya sosyal medyasında ölülerin, farklı video görüntülerinde pozisyon değiştirdikleri iddiası da var.