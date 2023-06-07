Ukrayna ve Rusya BMGK’da birbirini suçladı

Söz konusu iddiaların "şizofrenik" olduğunu belirten Nebenzia, "Kiev tarafından kritik altyapı tesislerine kasıtlı zarar verilmesi, çok tehlikeli ve savaş suçu ya da terör saldırısı olarak nitelendirilebilinir." diye konuştu.

Nebenzia, BM'nin de "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının neden olduğu yönünde siyasi söylemleri" tekrar ettiğini, bunun objektiflik ilkesinden uzak olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise "Bu, Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef alan bir terör saldırısıdır. Amacı çok sayıda sivil kayıp ve tahribat yaratmaktır." dedi.

Rusya'nın bir yıldan daha uzun süredir barajı ve bölgeyi kontrol altında tuttuğunu belirten Kyslytsya, "Barajı dışarıdan bombalamak fiziksel olarak imkansız. Baraj, Rus işgalciler tarafından mayın döşendi ve patlatıldı." ifadelerini kullandı.