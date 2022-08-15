Ukrayna ve Rusya nükleer santrale yapılan saldırılar için birbirini suçladı

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom'dan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus askeri birlikleri tarafından geçen haftadan bu yana çok namlulu roketatarlarla periyodik olarak bombalanmasının tesisin güvenli şekilde işletilmesi için ciddi risk oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucunda santralin üç güç ünitesinden birinin devre dışı bırakıldığı belirtilerek, "İşgal güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki acil durumlar için kullanılan itfaiye istasyonuna ateş açtı. Hidrojen ve radyoaktif sızıntısı riskleri devam ediyor ve yangın tehlikesi de yüksek." ifadeleri kullanıldı

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu, Rusya'nın, ülkenin Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik eylemini kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Rus nükleer endüstrisine özellikle bu alandaki yetkili devlet kuruluşu Rosatom ve yöneticilerine yaptırım uygulanmasını isteyen Ukraynalı milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) Zaporijya Nükleer Santrali'ne ortak bir misyon göndermesini talep etti.