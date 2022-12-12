Ukrayna, Wagner’in üssünü vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 ay geride kalırken birçok bölgede çatışmalar sürüyor. Topraklarını geri kazanmak için savaşan Ukrayna, Rus askeri şirketi Wagner'in bölgedeki bir üssüne saldırı düzenlendi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday yaptığı açıklamada, "Kadiivka'da, Wagner Grubu'nun genel merkezinde bir şeyler patladı" ifadelerini kullanarak, Wagner'in karargâhı olduğu öne sürülen ve harabeye dönen binanın fotoğraflarını paylaştı. Hayday, karargâhın patlatılmasından sonra birçok Wagner üyesinin olay yerinde öldüğünü söyledi.